Galderisi: “Italia? Mancini sta facendo il possibile e l’impossibile”

In esclusiva a "Radio Anch'io lo Sport" su Radio Rai1 ha parlato l'ex calciatore azzurro Giuseppe Galderisi il quale si è soffermato sulla prestazione dell'Italia dopo la vittoria non troppo esaltante di ieri sera contro Malta.

"Ai miei tempi ero circondato da fenomeni, adesso Mancini è in un momento dove deve fare i salti mortali. Non so da dove può partire il cambiamento, ci sono pochi giocatori italiani nel nostro campionato e pochi attaccanti".

Ancora le sue parole

"Tolto Immobile, fai fatica a trovarne altri. È stato bravo, cercando di trovare nuovi giocatori cambiando anche il calcio. Cerca giocatori che possano fare la differenza in area. Retegui è un uomo d'area, un calciatore cattivo sotto porta, ma c'è tanto lavoro da fare". Queste le parole in esclusiva a "Radio Anch'io lo Sport" su Radio Rai1 dove ha parlato l'ex calciatore azzurro Giuseppe Galderisi che si è espresso in merito alla prestazione dell'Italia di Roberto Mancini contro Malta nella partita finita due a zero per gli azzurri.