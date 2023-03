Mercato Milan / Addio Brahim: al suo posto, Maldini sogna un colpaccio! | News

1 di 2

Brahim Diaz verso l'addio al Milan

Mercato Milan, news sul sostituto di Brahim Diaz.

Il Milan è ormai da mesi concentrato sul rinnovo di Rafael Leao, che rimane la priorità principale e uno dei temi di mercato più importanti in casa rossonera. Ma ci sono anche altre situazioni in bilico che presto avranno bisogno di attenzione per essere risolte. Una di queste è il futuro di Brahim Diaz.

Come vi abbiamo più volte raccontato, il Milan vorrebbe trattenerlo. Ma per farlo bisogna trovare un'intesa con il Real Madrid per il riscatto a titolo definitivo. Un particolare che rischia di compromettere i piani rossoneri riguardanti il folletto spagnolo. Già perché Maldini vorrebbe uno sconto sulla cifra pattuita con i Blancos, che invece starebbero addirittura pensando di riportare Brahim a "casa". Il Real saluterà Dani Ceballos e Marco Asensio a fine stagione e la soluzione Brahim Diaz sarebbe la più logica. Ma c'è di più.

Sul tavolo infatti ci sarebbe anche un'offerta dell'Arsenal, pronto a investire ben 30 milioni di euro per portare il trequartista a Londra. Una proposta che il Real valuterebbe con attenzione e che sarebbe senza dubbio ben più alta di quella che potrebbe permettersi di avanzare il Milan. Il pericolo di perdere Brahim Diaz è dunque molto concreto. Per questo, Maldini starebbe già cercando sul mercato il possibile sostituto dello spagnolo, con un sogno in particolare in mente <<<