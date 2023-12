Gabbia rassicura dopo la botta: “Grazie a tutti, sto bene”

Matteo Gabbia, calciatore rossonero in prestito al Villareal, è stato protagonista ieri sera nel corso della sfida tra gli spagnoli...

Matteo Gabbia, calciatore rossonero in prestito al Villareal, è stato protagonista ieri sera nel corso della sfida tra gli spagnoli ed il Rennes di un bruttissimo incidente di gioco. Uno scontro fortuito con il suo capitano Raul Albiol, il quale per sbaglio lo ha colpito una ginocchiata sul volto. Attimi di paura in campo con compagni e avversari che si sono subito resi conto della situazione grave.