Furlani: “Il 99,8% del Milan è controllato da RedBird. Nessun socio occulto”

Giorgio Furlani ha commentato la questione relativa all’acquisto del Milan da parte di RedBird. Ecco le sue parole

Giulia Benedetti Redattore 26 aprile 2024 (modifica il 26 aprile 2024 | 18:16)

In merito all'indagine sul passaggio del Milanda Elliott a RedBird, aperta da settimane dalla Procura di Milano, si è espresso Giorgio Furlani. L'amministratore delegato del Milan è indagato insieme all'ex CEO rossonero Ivan Gazidis. Furlani ha spiegato agli investigatori del procuratore federale Chinè che non c’è nulla di non chiaro. Vediamo di seguito le dichiarazioni rilasciate al quotidiano Repubblica.

Le parole di Furlani

"Il 99,8% del capitale del Milan è controllato da Red Bird, non c’è alcuna discrepanza rispetto a quanto dichiarato in Italia e quanto invece detto alla Sec, l’organo di controllo americano. E non c’è alcun socio occulto".

