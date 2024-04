Verso Juve-Milan: il programma della vigilia dei bianconeri

Domani pomeriggio, alle ore 18:00 , si disputerà all'Allianz Stadium di Torino la sfida Juventus- Milan , partita della 34^ giornata della Serie A 2023-2024 . Oggi, venerdì 26 aprile , è giorno di vigilia. Scopriamo insieme come trascorreranno questa giornata i bianconeri.

Allenamento al mattino, quindi, alle ore 14:00 , in diretta dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, la conferenza di Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus . Potrete leggere le dichiarazioni dell'ex allenatore del Milan qui sul sito ilMilanista.it.

Sarà una gara importantissima per entrambe le squadre che vorranno dare una scossa ad una stagione che finora ha regalato pochissime gioie ad entrambi i tifosi.

