Fratini: “Al Milan piace un giocatore che è fuori da ogni logica”

Michele Fratini è un intermediario e talent scout il quale ha parlato di un giocatore che è finito nel mirino del Milan . Lo ha fatto in esclusiva ai microfoni della Rai.

"Vi segnalo Charlie Patino , centrocampista classe 2003 dell'Arsenal che sta giocando in prestito allo Swansea . E' un talento puro, è mancino, è l'unico regista del calcio inglese. E' accostato a tutti i top club italiani come Milan , Juventus, Inter e Napoli . Costa 30 milioni. E' fortissimo, è fuori da ogni categoria". Queste le parole dell'intermediario e talent scout Michele Fratini su Charlie Platino ai microfoni della Rai.

