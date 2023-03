FORMAZIONI UFFICIALI Tottenham-Milan: le scelte dei due allenatori

Manca davvero poco al big match delle 21, che vedrà il Milanaffrontare in trasferta il Tottenham. La gara londinese è valida per il ritorno degli Ottavi di Champions League, con i Diavoli che hanno vinto l’andata per 1-0. I meneghini sono consapevoli di non poter sbagliare, anche perché raggiungere i Quarti sarebbe un evento storico -dopo oltre 11 anni di assenza. Tuttavia anche gli Spurs vogliono fare bella figura e passare il turno, per far dimenticare l’eliminazione dalla FA Cup contro una squadra di seconda divisione.