FORMAZIONI UFFICIALI Napoli-Milan: ecco le scelte dei due allenatori

Manca davvero poco al big match delle ore 20:45 tra il Napoli di Luciano Spalletti ed il Milandi Stefano Pioli. Si affronteranno le due compagini allo stadio Maradona, nel primo match dei tre disponibili del mese di aprile. Sarà una gara fondamentale per i rossoneri che vorranno invertire il trend negativo in campionato e scalare qualche posto in classifica. Discorso diverso per i partenopei, i quali sono a caccia dell'ennesima vittoria per avvicinarsi al più presto alla festa scudetto.