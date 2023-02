FORMAZIONI UFFICIALI Milan-Atalanta: Maignan torna titolare

Manca davvero poco alla sfida tra Milan e Atalanta, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Vediamo le formazioni ufficiali

Redazione Il Milanista

Tra poco il Milan scenderà in campo per il big match contro l’Atalanta, partita valida per la ventiquattresima giornata di campionato. Gli uomini di Pioli vogliono vincere la quarta partita di fila, per uscire definitivamente dal periodo di crisi vissuto a gennaio. Dall’altra parte invece i nerazzurri hanno voglia di riscatto, avendo perso tre partite di fila tra tutte le competizioni.

Per la partita di oggi arrivano buone notizie in casa Milan. Torna finalmente in campo dal primo minuto Maignan, dopo cinque mesi di infortunio. Il portiere torna a difendere i pali rossoneri, con Kalulu, Thiaw e Tomori in difesa. A centrocampo spazio alla coppia Krunic-Tonali, supportata da Messias a destra e Hernandez a sinistra. In avanti spazio a Diaz e Leao, a supporto di Giroud.

I nerazzurri invece scendono in campo con Musso tra i pali. In difesa spazio a Toloi, Palomino e Scalvini. La coppia di centrocampo è formata da De Roon e Koopmeiners, con Zappacosta a destra e Maehle a sinistra. In avanti invece ci sarà Ederson a supporto di Lookman e Hojlund.

FORMAZIONI UFFICIALI:

A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Ibrahimović, Origi, Rebić. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Tóloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Mæhle; Lookman, Éderson; Højlund.

A disp.: Rossi, Sportiello; Okoli, Palomino, Ruggeri, Soppy; Chiwisa, Muhameti; Boga, Muriel, Vorlický. All.: Gasperini.