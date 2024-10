Fontana: “Stadio Milan e Inter? La speranza è che restino…”

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha rilasciato delle dichiarazioni sullo stadio di Milan e Inter

Giulia Benedetti Redattore 31 ottobre 2024 (modifica il 31 ottobre 2024 | 17:43)

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW al termine dell'evento 'Sport Movies & Tv 2024' a Milano. In particolare si è soffermato sul tema stadio di Milan e Inter.

Sul restare in zona San Siro: "E' una strada che era stata abbandonata e che ora stanno cercando di ripercorrere. Poi vediamo se troveranno un accordo e una soluzione. Ho letto per esempio dichiarazioni del presidente del Milan che ribadisce come l'ipotesi San Donato sia ancora quella prioritaria. Vediamo, ci sono più opportunità e più possibilità, le squadre sapranno scegliere la migliore".

Sulle tempistiche: "Non dipendono da me. L'accordo di programma per lo stadio del Milan fuori Milano è partito, quindi credo che i tempi saranno abbastanza brevi, diciamo a medio termine".

Cosa si augura: "Mi auguro che restino a San Siro. Non allo stadio di San Siro, ma nel terreno di San Siro".

Chi vincerà il campionato: "Non so, temo non il Milan. Il resto non mi interessa".