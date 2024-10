Impallomeni: “Contro il Napoli il Milan ha giocato bene, peccato che…”

"Ha certificato Conte di essere un top allenatore, un fenomeno, perché lui in base a quello che ha a disposizione costruisce. Il Milan ha giocato un'ottima partita ma il Napoli ha giocato di riflesso, con sacrificio, ha creato prima un gruppo Conte. Ha vinto con Como, Empoli e Lecce le partite all'intervallo, ieri sono usciti fuori i tenori. Conte è il più bravo di tutti, ieri ha detto che non gioca a nascondino, ha le spalle larghe e ha una carriera alle spalle. Non è presunzione ma è consapevole del suo ruolo, si ritiene bravo ed è così. Fa bene. Non ruba l'occhio questa squadra ma sa soffrire e intuire i momenti. Non entusiasma ma vince".