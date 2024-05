Fonseca smentisce accordo col Marsiglia: “Non è vero ciò che è emerso”

Le sue parole: "Ciò che è emerso ieri non è vero. Non so chi abbia detto queste cose, ma non è vero. Non ho un accordo con un altro club. Sono totalmente concentrato sulle nostre ultime due partite e poi deciderò. Oggi non voglio parlare di tutto questo. Voglio pensare a Nantes e Nizza. In questo momento tutto è possibile, tutto".