Fonseca: “Questa sarà la settimana in cui prenderò la mia decisione”

Conclusa ieri la Ligue 1 con il Lille, il tecnico portoghese, in pole per la panchina del Milan, si è espresso sulla decisione per il futuro

Lorenzo Focolari Redattore 20 maggio 2024 (modifica il 20 maggio 2024 | 09:28)

Il Milancontinua a lavorare sulla scelta del prossimo allenatore. Il club rossonero in queste settimane ha vagliato diversi profili, tra cui scegliere l'uomo giusto da cui ripartire. E il nome in pole per il momento sembra essere ancora Paulo Fonseca.

E questa dovrebbe essere la settimana decisiva. Ieri infatti si è conclusa la Ligue 1. Il Lille guidato dal tecnico portoghese ha chiuso pareggiando 2-2 in casa contro il Nizza, perdendo il terzo posto a favore del Brest e finendo ai preliminari di Champions. Terminato il campionato, è arrivato il momento di definire il futuro.

Dopo la partita, Fonseca si è espresso a tal proposito. Queste le parole riportate da lepetitlillois.com: "Prenderò la mia decisione questa settimana. Devo ancora parlare con il presidente, con il quale ho un incontro per discutere del futuro. Penso che la prossima settimana sarà decisiva per il mio futuro".

