Padovan: “Fonseca è la scelta peggiore che il Milan possa fare”

In questi giorni il Milan è ancora impegnato nella scelta del nuovo allenatore . Al momento il favorito per la panchina rossonera sembra essere Paulo Fonseca , tecnico del Lille . Dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha espresso la sua opinione su questo nome.

Le parole del giornalista: " Fonseca è la scelta peggiore che il Milan possa fare . Il portoghese ha fallito a Roma, ha fatto così così in Francia , dove il campionato è inferiore al nostro, e va al Milan? Secondo quale criterio di merito? Fonseca ha fatto la gavetta, ma non ha lasciato ricordi indelebili a Roma".

Padovan ha proseguito: "Il Milan avrebbe bisogno di un profilo diverso, di carisma e prestigio. Conceicao era preferibile da questo punto di vista. Si doveva andare in Francia per riesumare uno che in Italia ha fatto male? Mi sembra l'operazione Garcia. Il Milan deve prendere Antonio Conte. I rossoneri hanno paura che sia come Maldini, ma se Fonseca allena e lui no, allora io non capisco niente di calcio".