Fondazione Milan e Fondazione AEM insieme per il sociale

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Fondazione Milan e Fondazione AEM uniscono le forze per rigenerare lo spazio sportivo dell'Associazione Kayros a Vimodrone, alle porte di Milano, a disposizione dei suoi circa 50 giovani ospiti. Nel 2023, in Italia sono stati oltre 21mila i minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni. Fondata nel 2000, Kayros offre accoglienza e sostegno a ragazzi coinvolti in provvedimenti penali e soggetti provenienti da contesti difficili, costruendo insieme a loro un'occasione di riscatto sociale attraverso attività di supporto educativo, scolastico e di ricerca di un impiego, ma anche di laboratori di vario tipo: dalla musica alla cucina, dallo sport alla formazione per l'ottenimento della patente di guida”.