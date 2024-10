Milan News – Pazzia di mercato, tutto vero: “Arrivano 3 colpi top a gennaio”

Nonostante un mercato estivo abbastanza importante, il Milan finora non è riuscito ad ottenere sul campo i risultati desiderati. Prestazioni sottotono e decisamente più di qualche scivolone di troppo per i rossoneri, che hanno evidenziato tutte le loro lacune. Al netto di errori e responsabilità di Fonseca e della dirigenza dunque, anche la squadra ha dato segnali negativi che non possono essere ignorati. Pure i vertici rossoneri sembrerebbero essere dello stesso avviso, tanto che - come riferito anche dalla Gazzetta dello Sport - avrebbero deciso di intervenire pesantemente sul mercato già a gennaio per regalare a Fonseca nuovi innesti di qualità e pronti subito. In particolare, occhio a tre colpi che sarebbero nel mirino rossonero: eccoli tutti, uno dopo l'altro <<<