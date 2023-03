Milan, il focus sul momento dell’Under 15: uno sguardo al futuro

Andiamo a vedere a che punto è la stagione della squadra allenata da mister Roberto Bertuzzo, che, al momento, si trova vicina alla vetta

Redazione Il Milanista

Mentre le attività della Prima Squadra sono ferme per la pausa delle nazionali, il Milanha fatto il punto sull'Under 15. Il focus dal sito ufficiale: "È una delle tre compagini rossonere a disputare la stagione 2022/23 con il tricolore sul petto. L'Under 15 maschile, allenata da Mister Roberto Bertuzzo, ha vissuto nell'ultimo fine settimana un momento importante della stagione, il Derby contro l'Inter: una sfida terminata 1-1, che ha lasciato il Milan al 2° posto (a -1 dalla vetta) e sigillato la qualificazione agli Ottavi di finale nazionali.

Incolmabili, infatti, i 7 punti di vantaggio a due turni dalla conclusione della stagione regolare, con i rossoneri che eviteranno così l'insidioso Playoff eliminatorio. Contro l'Inter alla squadra di Bertuzzo, per vendicare il ko nella sfida d'andata, non è bastato il nono gol stagionale di Riccardo Pinessi: i nerazzurri hanno infatti impattato la sfida nei minuti finali con Vukaj. Un gol che è stato il nono subito, in stagione, dal Milan, la seconda miglior difesa a livello nazionale tra i quattro gironi.

9 gol subiti a fronte di 59 segnati, per una differenza reti di +50 che è - anche in questo caso - la seconda a livello nazionale (fa meglio soltanto l'Empoli con +54). Sono invece 15 i diversi marcatori della stagione rossonera, con Christian Comotto capocannoniere a quota 10 reti davanti al sopracitato Pinessi. Numeri importanti per un gruppo che cresce con profitto e con la forza di prestazioni convincenti, nonostante il peso del tricolore sul petto dopo la vittoria dell'annata che sta ben figurando, in questa stagione, nella categoria Under 16.

Gli ultimi due turni, ad aprile contro Udinese e Südtirol, metteranno in palio la possibilità di centrare il primo posto nel girone oltre a definire il tabellone a eliminazione diretta. Dando uno sguardo agli altri raggruppamenti, sono già sicure della qualificazione agli Ottavi di finale l'Empoli nel girone C e le due romane, Lazio e Roma, nel girone D. Grande equilibrio, invece, nel girone A con Juventus, Como e Genoa racchiuse in tre punti e in lotta per due posti".