Florenzi a Milan TV: “Questo club mi ha dato fiducia”

Il terzino rossonero Alessandro Florenzi è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per parlare del big match di domenica e della sua carriera.

Redazione Il Milanista

Alessandro Florenzi terzino destro rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni ufficiali di Milan Tv dove si parlava del mondo rossonero e della sua carriera.

Sul suo momento di forma:“Questa è la normalità di quello che mi aspettavo di dare. Spero di dare anche di più di quello che posso. Sto cercando di ripagare la fiducia che il Milan ha avuto in me, è ovvio che all’inizio avevo qualche problemino che poi ho risolto in un mese con l’operazione al menisco. Dopo penso si sia visto, in parte, quello che Florenzi può dare al Milan”.

Sul suo impegno:“L’ho detto alla presentazione, il Milan è stata la squadra che ha riposto fiducia in me, quindi avrà il 110% da me in tutto quello che potrò, anche quando magari dovrò dare qualcosa in più rispetto a quello che posso dare: eccomi qua, non ci sono problemi. Sono fatto così”.

Sulle punizioni: “Quando arrivo lì ci siamo io, Theo, Olivier se gioca Olivier, Zlatan se gioca Zlatan. Da lì parliamo quei due secondi, ma basta anche uno sguardo che può far capire chi la deve calciare. È anche alle volte chi se la sente in quel momento.

Sul ruolo di terzino:“Rimango il coltellino svizzero di sempre, non c’è dubbio su questo. È ovvio però che lì ormai ci ho fatto una carriera e so cosa posso dare lì, ma ovviamente anche dove il mister crede che sia più utile alla squadra: sarò sempre a disposizione”.

Sulla preparazione per Milan-Juventus:“Io penso che quella con la Juve sia una partita che si prepara da sola. Sono quelle sfide che ti possono dare uno slancio veramente importante. Secondo me ci dovrà essere un mix tra le due: tra quello della motivazione di averne più di un avversario che in questo momento è dietro di noi e a cui non dobbiamo far prendere punti, e dall’altra ci sarà una questione tecnico tattica che stiamo già studiando col mister”.

Sarà una battaglia?:“Siamo pronti ed eravamo pronti come contro lo Spezia. È successa questa cosa con Messias che poi ci ha fatto prendere un gol al 96esimo in contropiede. Però siamo stati pronti anche con lo Spezia, nel primo tempo abbiamo avuto 8-9 occasioni da gol nitide dove il risultato poteva essere più ampio. Queste cose in Serie A le paghi e però noi siamo pronti e vogliamo dare battaglia. Cercheremo di vincere la partita.