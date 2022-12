Milan, fissato primo incontro per parlare del rinnovo di Bennacer

Il Milan ha già fissato il primo incontro con il nuovo agente di Bennacer per parlare del rinnovo del contratto. Scopriamo quando ci sarà

Redazione Il Milanista

Tra i giocatori che più si sono messi in mostra in questi ultimi mesi con il Milan c’è Isamel Bennacer. Il giocatore ha incontrato alcune difficoltà nell’ambientarsi al calcio italiano, ma nell’ultimo anno e mezzo è diventato un elemento imprescindibile della formazione rossonera. Mister Pioli non può fare a meno del suo centrocampista, che ha disputato ben 12 partite da titolare su quindici giornate finora disputate e nelle altre è sceso in campo a partita in corsa.

Bennacer è un leader: tutti i palloni giocati passano dai suoi piedi e dà una mano enorme ai compagni per impostare il gioco. Ismael ha lavorato duramente per arrivare al livello dove si trova oggi, ma vuole continuare a migliorarsi per diventare uno dei migliori centrocampisti al mondo. Per tale motivo la priorità del club meneghino è di rinnovare il suo contratto, in scadenza nel giugno 2024. La società vuole giocare in anticipo e non perdere un altro giocatore essenziali in regia, come successo con Kessiè.

Il rinnovo di Bennacer si era fatto complicato soprattutto per le richieste del suo agente. Tuttavia tre mesi fa è scaduto il mandato esclusivo che legava il giocatore al suo agente Sissoko, con Ismael che ha deciso di non legarsi ancora a lui. Bennacer non era contento della strategia usata dall’agente nella trattativa per il rinnovo con il Milan e così ha deciso di affidarsi a Enzo Raiola. Il Milan è pronto a riaprire i contatti, con il giocatore che chiede 4,5/5 milioni a stagione. La dirigenza deve decidere se accontentare le richieste del centrocampista o meno. Già nella prossima settimana è previsto un primo incontro tra il nuovo agente e Maldini e Massara.