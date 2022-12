Milan, Ibra scalpita e farà di tutto per la Supercoppa

Ibra è concentrato e non vede l'ora di tornare in campo. Il recupero procede rispettando la tabella di marcia. Appuntamento al 18 gennaio?

Redazione Il Milanista

Zlatan freme e non vede l'ora di tornare per riprendersi il suo Milan. Stefano Pioli non lo ha più a disposizione da diversi mesi per un infortunio al legamento del ginocchio sinistro che lo ha costretto ad operarsi. Tuttavia sta portando avanti il suo programma di riabilitazione con dedizione e costanza. Il suo ritorno sarà prossimo ma si richiama alla cautela, vista anche l'età del giocatore classe 1981. Ma come anche lui sostiene la sua carriera non è affatto agli sgoccioli.

L'intenzione è quella di tornare in campo entro gennaio. Per ora partirà col gruppo alla volta del ritiro di Dubai dal 10 al 20 dicembre. E già sente aria di derby caricando l'ambiente. In un'intervista rilasciata a Milan Tv lo svedese afferma: "Quando entri ti fischiano ed èil momento in cui godo, è il momento che mi fa sentire vivo, perché da quel momento nessuno mi ferma. Più fischiano e meglio è per me. Preferisco che mi fischino piuttosto che mi applaudano, in tutta la mia carriera le cose sono andate sempre contro di me, mai a favore. E allora preferisco così, così mi carico di più. Poi se riesco a vincere è la migliore sensazione che c'è".

L'obiettivo infatti sarebbe quello di scendere in campo e farsi trovare a disposizione proprio per la partita di Supercoppa Italiana contro l'Inter che si disputerà in Arabia Saudita il prossimo 18 gennaio.