Calciomercato / News incredibile: Lukaku-Milan, sta circolando una voce folle

Questo pazzo e scoppiettante calciomercato estivo ci ha insegnato che può succedere veramente di tutto e il Milan ne sa qualcosa. Sorprese, ribaltoni e colpi di scena possono essere sempre dietro l'angolo. E più ci avviciniamo alla conclusione del mercato, più possono venirsi a creare situazioni e dinamiche imprevedibili.

Come sappiamo, in questo momento le priorità del club rossonero sono le cessioni. Bisogna sfoltire una rosa molto ampia e qualcosa si sta muovendo anche in questo senso. Poi, negli ultimi giorni di calciomercato, il Milan potrebbe veramente tornare alla carica per piazzare qualche altro colpo in extremis. Magari approfittando appunto delle occasioni di fine mercato.

Milan, calciomercato bollente: via De Ketelaere, news pesanti su Lukaku

Tra le operazioni più importanti in uscita c'è sicuramente quella relativa al passaggio di Charles De Ketelaere all'Atalanta. Trattativa finalmente in chiusura, con la fumata bianca che arriverà nelle prossime ore. Risolti i problemi tra De Ketelaere e il club bergamasco, con il Milan che piazza un'altra cessione molto importante.

Per quanto riguarda invece gli ultimi possibili colpi di mercato in entrata, i rossoneri starebbero vagliando varie ipotesi ne studiando diversi profili. In difesa potrebbero mancare ad esempio un paio di tasselli (centrale e terzino sinistro). Ma è soprattutto in attacco che potrebbe concretizzarsi qualcosa di molto importante, con il nome di Romelu Lukaku che continua a rimbalzare in ambiente Milan: ecco le ultime notizie in merito <<<