Fiorentina, Pezzella: “Rinnovo? Prenderemo la decisione migliore per tutti”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni de Il Corriere Fiorentino, German Pezzella, difensore seguito con grande interesse dal Milan in ottica mercato, ha parlato del suo contratto in scadenza nel 2022: “Ne parlerò con la società e prenderemo la decisione migliore per entrambi. Il presidente Commisso è una grande persona, tiene tantissimo alla squadra e a tutti noi. Non posso negare che la sua assenza prolungata sia pesata tantissimo, perché averlo accanto è un grande valore aggiunto”. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra pesante novità di mercato in casa rossonera. Ora può cambiare tutto: è arrivata l’ufficialità! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA