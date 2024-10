Verso Fiorentina-Milan: è pronto a tornare Morata dal primo minuto

Domenica sera alle ore 20:45 il Milan di Paulo Fonseca volerà in trasferta all'Artemio Franchi per affrontare la Fiorentina di Palladino

Domenica sera alle ore 20:45 il Milan di Paulo Fonseca volerà in trasferta all'Artemio Franchi per affrontare la Fiorentina di Palladino, nella settima giornata di Serie A.

Il tecnico rossonero potrebbe decidere di buttare in campo dal primo minuto Alvaro Morata , partito dalla panchina contro il Bayer Leverkusen e sganciato a gara in corso, tornerà alle spalle di Abraham con Leao e Pulisic sugli esterni.

L'attaccante spagnolo, arrivato in estate dall'Atletico Madrid ha collezionato finora 4 presenze in campionato con i rossoneri mettendo a segno 2 gol - in 190 minuti giocati. Fonseca per la gara contro la viola punterà, dunque, su entrambe le punte con l'obiettivo di portare a casa i tre punti.