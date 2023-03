Riavvolgiamo il nastro: ripercorriamo la sconfitta del Franchi per i rossoneri

“Torna Bennacer , giocano De Ketelaere e Rebić . Una Fiorentina aggressiva prova a mordere in avvio: al 10' Thiaw ferma Ikoné al termine di una ripartenza, al 13' Maignan respinge la punizione dal limite di Bonaventura. Qualche errore tecnico di un Milan sottotono, González non è il primo ad approfittarne e al 18' impegna Maignan con un mancino rasoterra; al 20' ancora Mike a dire di no a un tentativo dell'argentino. Che brivido al 26' quando Mandragora libera González, passaggio a Bonaventura il quale sottomisura calcia debole, Maignan tocca soltanto ma ci vuole la scivolata provvidenziale di Tomori nei pressi della riga di porta per sventare il grande pericolo. È Giroud al 32' a dare un segnale offensivo alla nostra squadra, girando al volo il cross di Bennacer e trovando la deviazione di Terracciano: bell'azione, ottima chance. Fase di crescita, Terracciano anticipa Rebić in uscita e nel recupero palla-gol per Messias: colpo di testa alto dopo la giocata di De Ketelaere”.

La cronaca del secondo tempo

“La ripresa comincia in salita, perché al 49' Tomori si fa sorprendere in velocità da Ikoné e lo aggancia in area. Per l'arbitro è rigore: dal dischetto, González spiazza Maignan per il vantaggio viola. I rossoneri, appena andati sotto nel parziale, reagiscono con ferocia spingendosi in attacco ma trovando davanti un Terracciano sugli scudi: al 51' smanaccia la spizzata di Giroud sugli sviluppi di un angolo, al 55' blocca il destro di Rebić, soprattutto al 58' si oppone al tiro di Hernández lanciato a rete. Triplo cambio, spazio per Ibrahimović, Origi e Bakayoko per provare a recuperare la gara. Però sono i padroni di casa ad avere un break: al 67' Dodô sguscia via in una mischia risolta da Maignan, al 68' Bonaventura manda a lato. E poi tornano a colpire, sottolineato un rigore fischiato da Di Bello ma tolto dal VAR per un tocco regolare (anziché di mano) di Cabral: le premesse con Jović e Igor, all'87' col raddoppio di Jović che incorna il traversone di Dodô mettendo alle spalle del portiere. Nel finale ci prova invano Ibrahimović, quasi allo scadere Hernández - su assist di Saelemaekers - trova lo spiraglio per accorciare le distanze, scaricando un sinistro potente a gonfiare la rete. Troppo tardi per la rimonta, 2-1”. Questo il comunicato del Milan.