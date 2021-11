Verso Fiorentina-Milan: le 10 curiosità del match di domani

Ecco tutto quello che bisogna sapere in vista del big match di domani sera del Milan contro la Fiorentina di Italiano

Il Milan sul proprio sito internet, acmilan.com, ha pubblicato in vista del match di domani sera contro la Fiorentina le 10 curiosità della partita.

10 CURIOSITÀ SU FIORENTINA-MILAN

Le principali statistiche verso la 13° giornata di Serie A dei rossoneri

Per avvicinarsi bene a Fiorentina-Milan bisogna conoscere l'avversario e preparare la propria strategia dando anche un occhio alle statistiche legate alla sfida. Ecco, allora, le principali curiosità verso la trasferta del Franchi:

SCONTRI DIRETTI

1- Solo contro la Roma (77), il Milan ha vinto più partite di Serie A che contro la Fiorentina (74). Inoltre, quella viola è la formazione contro la quale i rossoneri hanno segnato più reti nella massima serie (253).

2- Il Milan ha perso solo due delle ultime undici sfide di Serie A contro la Fiorentina: tre pari e sei successi, inclusi gli ultimi due.

PRECEDENTI AL FRANCHI

3- Sono 81 i precedenti tra Fiorentina e Milan allo stadio Franchi: 31 vittorie per i viola contro i 26 dei rossoneri (24 pareggi). In generale è il 163º Fiorentina-Milan in Serie A: ampiamente avanti il Diavolo con 74 successi a 44 (44 anche i pareggi).

STATO DI FORMA

4- Il Milan potrebbe diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a vincere sedici trasferte in un singolo anno solare (dopo le 18 del Napoli nel 2017), al momento è a pari con i quindici successi fuori casa della Juve nel 2018.

STATISTICHE GENERALI

5- Questa sfida vede affrontarsi una delle due squadre a non aver perso alcun punto da situazione di vantaggio (Milan) e una delle due che non ne ha guadagnato nessuno una volta sotto nel punteggio (Fiorentina). Nello specifico, i rossoneri sono la squadra rimasta per più minuti in vantaggio in questa Serie A (544, almeno 40 più di qualsiasi altra).

6- Nessuna squadra ha segnato più gol del Milan da fuori area in questa Serie A (cinque, come Spezia e Verona), tuttavia la Fiorentina non ha ancora subito gol dalla distanza finora in campionato.

FOCUS GIOCATORI

7- Zlatan Ibrahimović ha segnato nove gol contro la Fiorentina in Serie A: con un gol potrebbe diventare il 24° giocatore nella storia della Serie A in doppia cifra di gol contro quattro differenti squadre nella competizione (con Roma, Palermo e Parma), e il secondo in attività dopo Fabio Quagliarella.

8- Franck Kessie ha preso parte a tre gol nelle ultime due partite contro la Fiorentina in Serie A (una rete su rigore e due assist).

9- Le prime otto presenze in Serie A di Ante Rebić sono arrivate con la maglia della Fiorentina, tra il 2013 e il 2015; in campionato, con i viola, il croato ha anche segnato due reti, entrambe realizzate al Franchi di Firenze. Altro ex: Ciprian Tătărușanu ha giocato per tre stagioni con la Fiorentina, collezionando le sue prime 81 presenze in Serie A.

FOCUS ALLENATORI

10- Stefano Pioli ha perso solo una delle ultime otto gare da allenatore in Serie A contro la Fiorentina (6V, 1N). L'attuale tecnico rossonero ha allenato la viola per 69 volte in Serie A (24V, 24N, 21P). Pioli ha pareggiato soltanto uno degli ultimi quindici match da allenatore in Serie A contro la Fiorentina (8V, 6P), 1-1 proprio con il Milan nel febbraio 2020.