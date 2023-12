Galli: “Parole Maldini? Secondo me non era il momento giusto”

Le parole dell'ex difensore rossonero sull'intervista di Maldini

"Spiace solo per il momento, secondo me non era quello giusto, considerato il club e le difficoltà che sta avendo ora. Io parlo da tifoso rossonero: bisogna cercare di dare più tranquillità possibile a squadra e ambiente. Poi ovviamente il fatto di essersi tolto qualche sassolino dalla scarpa non si discute, ma secondo me non era il momento giusto per il bene del Milan".