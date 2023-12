Braida: “Serve continuità, giusto confermare Pioli. E sui dirigenti…”

Lo storico ex dirigente del Milan ha detto la sua sul futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan dopo gli ultimi risultati non positivi

Dopo i risultati dell'ultimo periodo, la figura di Stefano Pioliè finita nel mirino delle critiche. A proposito del futuro del tecnico del Milan si è espresso anche Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, intervistato dalla rivista online Numero Diez.

L'opinione di Braida: "Io sono dell'avviso che la continuità sia importante per ottenere risultati e quindi penso che sia stato giusto confermare Pioli, perché cambiare sempre l'allenatore è negativo. Io posso portare la diretta esperienza fatta con Sacchi e Ancelotti. Il primo si è seduto sulla panchina del Milan per cinque anni e il secondo è stato l'allenatore del Milan per quasi otto anni. Entrambi hanno vinto tutto".

L'ex dirigente del Milan ha continuato: "In questa categoria posso far rientrare anche Ferguson. Ha ricoperto la carica di manager del Manchester United a grandissimi livelli per trent'anni. Da quando è andato via, il club sta vivendo una situazione di incertezza tecnica e di risultati da 6-7 anni. Perciò dico che la continuità generalmente porta a buoni risultati. E per continuità non intendo solo quella legata al mandato del tecnico, ma anche quella dei dirigenti competenti...", ha concluso Braida.

