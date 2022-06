Ferri: “Per Bremer attenzione al Tottenham, il Torino stima molto Pellegri”

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio durante il consueto programma targato “A Tutto Mercato” ha parlato il noto ex giocatore e allenatore Giacomo Ferri.

“Bremer è sicuramente al centro di varie trattative. Oltre all’Inter, che penso anche che sia stata la prima a notarlo, a mio modesto parere ci sono Milan, Juventus e il Tottenham di Conte. So che il Torino e Bremer stanno valutando la situazione migliore per il ragazzo , lo stanno facendo insieme essendoci grande feeling tra il calciatore e il presidente. Inizialmente è vero che ha avuto alcune difficoltà e lui stesso sapeva di dover ancora migliorare e imparare tanto. È arrivato molto giovane e all’inizio tatticamente gli mancava qualcosa , ma è molto intelligente ed è stato bravissimo a imparare tutto. La cosa strana è che il Brasile non l’ha mai convocato. Unica cosa forse più che migliorare: deve osare di più perché le qualità le ha”.

“So che la società e Juric lo stimano molto. Sicuramente è un ragazzo giovane ma che ha avuto alcuni brutti infortuni dai quali non è semplice riprendersi. So che il club ci crede molto. Non so che cosa faranno con il ragazzo dal punto di vista del mercato questa estate. Il Torino in attacco ha anche la situazione Belotti da risolvere, al quale è stato offerto il rinnovo qualche mese fa a cifre importanti ma il ragazzo non ha ancora fatto sapere nulla”.