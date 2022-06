Arriva Zaniolo? Maldini (forse) ha trovato la soluzione: ecco cosa vuole fare

Serve il grande colpo nella trequarti del Milan, quello che faccia saltare il banco e le carte in tavola: Zaniolo è l'uomo giusto?

Si sa, il Milan ha la necessità - e l'obbligo - di rimpolpare e rinforzare la propria rosa. Se vuole tornare a competere in Europa e a riconfermarsi anche in Italia, questa è la prassi. Colpi altisonanti, di caratura anche internazionale, ma non necessariamente. Alzare l'asticella, questo è il mandato della dirigenza rossonera. Maldini e Massara si son già mossi sul mercato, qualche nome è già stato accostato al Milan. Origi è praticamente ufficiale, Renato Sanches è ai dettagli, ma il vero nodo è sulla trequarti.

Zaniolo corrisponde all'identikit perfetto della dirigenza rossonera: italiano, molto giovane (classe 1999), estremamente duttile (ottimo esterno destro, trequartista, ma anche come punta d'appoggio), fame e grinta da vendere. Unico cruccio il prezzo: 60 milioni di euro. Siamo sinceri, fino ad ora non ha mai dimostrato di valere appieno tale esborso di denaro. Le prime due stagioni alla Roma sono state costellate da due gravissimi infortuni. In quest'ultima stagione è stato vittima di tanti alti , ma anche tanti bassi (il gossip sempre al centro della sua carriera e le numerose panchine, su tutte quella nel derby). Insomma, vale la pena sborsare così tanti soldi per un giocatore che non è ancora del tutto esploso?

Il Milan riflette. Recentemente non ha mai fatto acquisti così onerosi e così importanti. Vero, nel frattempo la proprietà è cambiata e bisogna ancora scoprire la reale forza economica di RedBird, ma la sensazione è che non verrà stravolta la strategia di mercato. O almeno non per questa sessione. Ed è quindi impensabile che i campioni d'Italia versino ben 60 milioni di euro (!) per un classe 1999.

Maldini, però, ha provato a tenere aperta l'operazione inserendo una contropartita più una base cash. L'idea è questa: 25 milioni immediati più uno fra Saelemaekers e Rebic. Risposta: picche di Tiago Pinto. A queste condizioni non se ne parla. I rossoneri dal canto loro non mollano la pista. Sanno che Zaniolo ha "mal di pancia" e che la Roma non lo considera incedibile. Un aggiornamento, infatti, lo riporta direttamente La Repubblica e risponde al nome di Tommaso Pobega.

Il centrocampista ha ben figurato quest'anno al Torino, autore di una stagione di tutto rispetto (4 gol e un assist su 33 presenze complessive). Talmente tanto d'aver convinto l'area tecnica milanista a puntare su di lui per la prossima stagione. Pioli conta molto sul ragazzo, sa cosa può dare a questo Milan e perderlo potrebbe essere disastroso. Già, forse, ma il gioco vale la candela? Rimanendo in tema mercato: Sanches, scelta fatta! Il colpo di scena è in attacco<<<