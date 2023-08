Milan, il Fenerbahce insiste per Krunic: la posizione dei rossoneri

Il centrocampista bosniaco ha un accordo con il club turco, ma finora il Milan ha rifiutato le offerte che sono arrivate per lui: il punto

Il calciomercato è entrato nell'ultima fase, quella in cui tutti i nodi devono venire al pettine. Il Milan ha già effettuato molte operazioni, ma non è ancora finito il lavoro della dirigenza. Nel frattempo però, c'è da capire il futuro di Rade Krunic .

Il centrocampista non era tra i giocatori ritenuti cedibili, ma il Fenerbahce è piombato su di lui con una proposta dall'ingaggio davvero allettante. Come riferito da Matteo Moretto di Relevo, il bosniaco è d'accordo con il club turco per un contratto di 4 anni.