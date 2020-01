Milan, Conti dalla panchina domani

MILANO – Andrea Conti, terzino rossonero, ha rivelato ad un fantacalcista su Instagram di non essere titolare domani in Cagliari-Milan. L’allenatore virtuale, infatti, l’aveva schierato titolare nella sua formazione taggandolo in una Stories, a cui è arrivata la risposta del 12 rossonero: “Toglimi che non gioco”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live