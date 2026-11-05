Paulo Fonseca torna a parlare della sua esperienza al Milan e lo fa raccontando un retroscena legato al momento del suo esonero. Il tecnico portoghese, pronto a iniziare una nuova avventura sulla panchina dello Sporting CP dopo l'esperienza al Lille, ha ripercorso durante la conferenza stampa di presentazione gli ultimi momenti vissuti a Milanello. Al centro del racconto l'arrivo di Sérgio Conceição, già individuato dalla società rossonera come suo successore.

Fonseca racconta l'addio al Milan

“Posso raccontarvi questa storia. Ero al Milan, stavamo giocando contro la Roma e il tecnico che avrebbe preso il mio posto era già stato ingaggiato. Il giorno dopo ho dovuto svuotare in fretta la mia stanza e il mio armadietto perché il nuovo allenatore voleva entrare. E sapete una cosa? Non ho ricevuto nemmeno una telefonata, ma non ce n’era bisogno. Nel calcio queste situazioni fanno parte del gioco e non me la sono presa. Dobbiamo capire, senza ipocrisia, che questi processi sono naturali”.

Le parole di Fonseca riportano alla memoria la conclusione della sua esperienza al Milan, terminata dopo la partita contro la Roma. La società aveva già scelto Sérgio Conceição per affidargli la guida della squadra e il cambio in panchina si era concretizzato in tempi molto rapidi.