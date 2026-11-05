Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa all'interno dello stadio di San Siro dopo una deludente performance contro il Ferencvaros, segnando il terzo errore in quattro incontri di Europa League. Di seguito si presenta un estratto delle osservazioni dell'allenatore su come pianifica di riprendersi dopo questa pessima partita: "In seguito avremo modo di esaminare ciò che abbiamo mostrato oggi. Tuttavia, credo sia stato evidente per tutti. Perfino i calciatori in campo si sono resi conto che non possiamo ripetere ciò che abbiamo messo in atto, in particolarenel primo tempo. "

Ruben Amorim ha proseguito nella conferenza stampa: "Possiamo essere sconfitti da qualunque avversario, l'avevo dichiarato in conferenza, ma è chiaro che dobbiamo modificare la nostra attitudine: non siamo un club in cui il contesto, il turnover o gli infortuni possano determinare le nostre prestazioni. Non ha importanza niente di tutto ciò. Quando indossiamo questa maglia, abbiamo una grande responsabilità, e oggi siamo stati inadeguati. Abbiamo deluso tutti, specialmente dopo un successo. Non siamo ancora in grado di essere competitivi ogni giorno, e questo rappresenta un grosso problema per la nostra squadra. "