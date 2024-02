Un ex Milan per la panchina del Barcellona: ecco tutti i dettagli

Sembra esserci una notizia clamorosa per la panchina del Barcellona. Proprio nelle prossime ore la squadra potrebbe annunciare la nuova firma

Il Milan sa che una sua leggenda potrebbe finire proprio sulla panchina del Barcellona . Una notizia davvero incredibile sotto la maggior parte dei punti di vista, si tratta però di un calciatore che già si è seduto e guidato una squadra prestigiosa come quella blaugrana. Ecco tutti i dettagli di questo affare.

Il primo nome ed unico nome è senza ombra di dubbio quello di Frank Rijkaard. Il tecnico ha ancora voglia di mettersi in mostra e il Barcellona sarebbe la panchina perfetta con cui ripartire. Al momento, però, ancora nulla è sicuro.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.