Ex Milan – Niente Roma per El Shaarawy. La reazione sui social del giocatore

MILANO – Protagonista dell’ultimo giorno di mercato c’è sicuramente la Roma che sta per chiudere la vicenda Smalling e ha trattato fino a poche ore fa anche il ritorno di El Sharaarawy che, nei piani della dirigenza rossonera avrebbe preso il posto sia di Diego Perotti sia di Kluivert. Alla fine però il trasferimento dell’ex Milan è saltato per mancanza di tempo con Shangai Shenhua, proprietaria del cartellino. Il Faraone ha commentato la sua frustrazione per il mancato ritorno nella Capitale con una storia su Instagram: