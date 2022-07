Ex Milan, Franck Kessiè ufficiale al Barcellona: mercoledì la presentazione

Dalla prossima stagione Franck Kessiè non sarà più un giocatore del Milan. L’ivoriano è stato acquistato dal Barcellona.

Redazione Il Milanista

Ora è ufficiale: il prossimo anno Franck Kessiè vestirà la maglia del Barcellona. A ufficializzarlo è stato lo stesso club blaugrana con un comunicato sul sito ufficiale. L’ex Milan verrà presentato mercoledì, dopo aver firmato il suo contratto alle 11. L’ivoriano si presenterà poi sul campo Vilanova con la nuova divisa e alle 12.15 avverrà la sua prima conferenza stampa. Ecco quanto pubblicato sul sito www.fcbarcelona.com:

“FC Barcelona e Franck Yannick Kessie hanno raggiunto un accordo per il giocatore di unirsi al Barça dopo la fine del suo contratto con il Milan. Il giocatore firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026 e la sua clausola di buy out sarà fissata a 500 milioni di euro. Mercoledì 6 luglio la presentazione di Franck Yannick Kessie come nuovo giocatore del Barça avverrà con il seguente ordine del giorno:

-11:00 Firma privata del contratto presso gli uffici di Ciutat Esportiva Joan Gamper.

-11:30 Il giocatore esce sul campo di allenamento di Tito Vilanova indossando il primo kit per la stagione 22/23.

-Ore 12.15 Conferenza stampa presso la sala stampa della Ciutat Esportiva Joan Gamper.

La presentazione sarà trasmessa in diretta su Barça TV+ in tutto il mondo e potrà anche essere seguita in diretta sui canali digitali ufficiali del FC Barcelona.

Un centrocampista forte con consapevolezza tattica

Franck Kessie è nato il 19 dicembre 1996 a Ouragahio in Costa d'Avorio. Il centrocampista ha iniziato la sua carriera allo Stella Club d'Adjame nel suo paese d'origine prima di trasferirsi in Italia nel 2014 per firmare per l'Atalanta. Kessie ha iniziato nelle giovanili del club bergamasco e presto ha fatto il salto a livello professionistico con un trasferimento in prestito al Cesena, squadra di Serie B. L'ivoriano ha giocato a centrocampo e come difensore centrale per il club emiliano-romagnolo e ha impressionato abbastanza per il nuovo allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini da riportarlo a Bergamo con Kessie che diventa gradualmente un importante membro della prima squadra dopo aver segnato due volte al suo debutto in Serie A.

Dopo un'ottima stagione 2016/17 con l'Atalanta, Kessie ha attirato l'attenzione dei giganti della Serie A AC Milan. Il centrocampista ha firmato per i rossoneri nel 2017 in prestito prima che il trasferimento fosse reso permanente nell'estate del 2019, il Milan ha pagato 33 milioni di euro per Kessié. Le sue cinque stagioni con il Milan hanno dimostrato che Kessie è il centrocampista completo, segnando gol, fornendo assist e lavorando sodo in difesa. Il suo periodo al Milan si è concluso in bellezza con la nazionale della Costa d'Avorio che ha aiutato il club a vincere il suo primo titolo di Serie A in 11 stagioni nel 2021/22.

Il pacchetto completo

Franck Kessie è un giocatore che contribuisce in attacco e in difesa. Capace di riconquistare la palla a centrocampo, il centrocampista africano ha anche statistiche impressionanti come marcatore, in parte grazie alla sua capacità di correre in area di rigore”.