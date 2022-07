Le parole di Maldini a MTV: “Dobbiamo ricordarci di come abbiamo vinto”

Inizia ufficialmente la stagione 2022/23 per i rossoneri che si presentato da campioni in carica. Ora è il momento di archiviare quanto di buono fatto durante la passata stagione e concentrarsi nella preparazione estiva per tornare subito a lavoro in vista del prossimo campionato. Una Serie A che inizierà il 13 agosto, prima del solito, per la versione invernale del Mondiale in Qatar 2022. Il Milan si è ritrovato, oggi, dopo aver sollevato nel cielo di Reggio Emilia lo scudetto numero diciannove della sua storia, nel centro di Milanello per iniziare a lavorare sulla prossima stagione. Alle undici la prima sessione di allenamento della stagione con una squadra non di certo al completo, in attesa del ritorno dei nazionali. Parte quindi la preparazione del Diavolo in vista del primo grande impegno della stagione che vedrà i rossoneri di fronte all'Udinese nella prima giornata di campionato di Serie A 2022/23.