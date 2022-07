Ex Milan, Kessiè: “Ho scelto il Barcellona per Xavi. Qui per vincere”

L’ex giocatore del Milan Franck Kessiè ha parlato della sua nuova avventura presso il club catalano. Ecco le sue parole.

Redazione Il Milanista

Domani mattina Franck Kessiè verrà presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Barcellona. Proprio l’ivoriano ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano catalano Sport: “È una grande opportunità, il Barça è una grande squadra e sono molto felice di essere qui. Quando ti chiama un grande allenatore come Xavi, che è stato un grande giocatore, quando ti chiama uno come lui vedi che tutti i tuoi sforzi sono valsi la pena. Sono un giocatore che lavora duramente e dà tutto in campo per vincere i titoli. Posizione in campo? Xavi saprà qual è la posizione più adatta a me per aiutare la squadra. Il mio idolo è Yaya Toure, ivoriano come me. Ho giocato con lui in Nazionale e voglio avere una carriera come la sua”.

Proprio Touré ha parlato ai microfoni del Mundo Deportivo e ha ammesso di aver insistito molto per convincere Kessiè: “Durante la trattativa con il Barcellona, ho chiamato Kessie. Siamo stati in contatto e mi ha chiamato più volte perché sapeva che conoscevo il Barça. A essere sincero, abbiamo parlato per giorni perché voleva sapere tutto quello che avrebbe trovato in Catalogna. Il Milan gli aveva offerto un nuovo contratto e stiamo parlando di un grande club, ma il Barcellona lo seguiva molto da vicino. Gli ho detto di non esitare, che se voleva partire doveva andare al Barcellona. Gli ho spiegato molte cose nei dettagli e che doveva giocare bene dall'inizio, avere un buon atteggiamento ed essere il più concentrato possibile. Barcellona è una grande città e gli ho detto di non uscire molto la sera, di stare attento. Devi concentrarsi solo sul campo perché loro ti giudicheranno in tutto”.

Giudizio su Kessiè: “Fisicamente è un centrocampista molto potente e penso che possa ancora migliorare molto sotto diversi aspetti. È un grande giocatore e, se avrà la fiducia che aveva al Milan, penso che sarà un grande acquisto. Gli ho anche detto che doveva essere preparato per l'alta competizione del Barça, perché ci sono due o tre giocatori con lui lottare per essere titolare. È pienamente consapevole e mi vede quasi come un fratello maggiore, mi ascolta molto. Ora sarà in un top club, con grandi giocatori intorno. Sono molto felice per lui e per il Barcellona”.