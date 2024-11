Ex Milan – Giampaolo al Lecce, l’opinione di Ventura a riguardo!

In esclusiva al Quotidiano di Puglia ha parlato l'ex tecnico Giampiero Ventura che su Marco Giampaolo ha detto: " Situazione al Lecce? Io avevo cominciato un po' a preoccuparmi dopo il clamoroso flop finale con il Parma , è stato l'inizio delle crepe che poi son venute fuori. E dopo lo 0-6 con la Fiorentina è diventato tutto più difficile".

Le sue parole su Marco Giampaolo

"Brucia dalla voglia di rimettersi in gioco. È un'occasione che mi auguro non sprechi. C'era un motivo per chiamarlo 'Maestro', amava fare sempre vero calcio. Un filotto rilancerebbe lui e la squadra".