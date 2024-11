Calciomercato Milan – Ibra rifà il Milan: 5 colpi da sogno nel 2025! / News

Le prossime sessioni di mercato saranno fondamentali per il Milan, che - come ha sottolineato di recente anche Gerry Cardinale - vuole continuare a crescere per competere ai massimi livelli. A tal proposito dunque, è chiaro come le prossime mosse di calciomercato in entrata delineeranno gli obiettivi del Milan. Ecco perché tra gennaio e la prossima estate sono previsti nuovi acquisti decisamente grossi e importanti per il club rossonero. Tanto che Ibrahimovic e soci avrebbero già messo in preventivo di fare almeno 5 grandi colpi di mercato: eccoli tutti, uno dopo l'altro, con i nomi da sogno nel mirino rossonero <<<