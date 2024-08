Evani: “Milan? Sarà una stagione particolare perchè sarà lunghissima”

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex calciatore Alberico Evani che ha detto: "La condizione fisica non è ancora ottimale e si vede. Sono sicuro che sia Theo e Leao che la squadra cresceranno: il Milan è forte, lo dimostrerà, Tifosi preoccupati? Li capisco, ma è troppo presto per allarmarsi seriamente. Questa è una stagione particolare: è iniziata praticamente a Ferragosto e arriva dopo l’Europeo e la Coppa America. Ciò significa che tantissimi nazionali sono tornati molto tardi e hanno avuto troppo poco tempo per prepararsi al meglio. È il caso appunto di Theo e Rafa”.