Calciomercato Milan – Ora si parla di un colpo assurdo: “Fonseca lo vuole!”

Manca sempre meno alla fine di questa sessione estiva di calciomercato e il Milan ora è chiamato a stringere i tempi per completare il proprio lavoro. Si è finalmente sbloccato il mercato in uscita, con Yacine Adli che si è deciso a salutare il Milan ed è pronto a vestire la maglia della Fiorentina. Una buona notizia per i rossoneri, che hanno bisogno di sfoltire la rosa e incassare qualcosa per poter chiudere anche qualche ultima operazione di calciomercato in entrata da regalare a Fonseca. La prima dovrebbe essere quella legata a Silvano Vos, centrocampista in uscita dall'Ajax: l'affare si può chiudere intorno ai 6/7 milioni di euro. Ma le ultime news di mercato che stanno girando in orbita Milan in queste ore raccontano anche di altri fronti caldi, alcuni anche completamente a sorpresa. Tra altre possibili uscite (Bennacer e non solo) e nuovi colpi colpi in entrata, facciamo quindi il punto nella nostra consueta raffica di calciomercato, da leggere e sfogliare rapidamente una notizia dopo l'altra: partiamo dunque subito dalla prima <<<