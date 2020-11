Europa League – Rebic verso una maglia da titolare

MILANO – Il Milan, dopo aver sbrigato la pratica Udinese, è già concentrata sull’avversario di giovedì sera: il Lille. In difesa non ci dovrebbero essere cambiamenti con Dalot che potrebbe far riposare Hernandez e Tonali che lotta per una maglia da titolare al posto di uno di Kessié e Bennacer. I grandi di Pioli riguardano però i tre giocatori alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Ante Rebic, dopo essere tornato in campo contro i friulani, scalpita per essere schierato dal primo minuto di gioco. Il croato è favorito su Leao per fascia sinistra. A destra invece il posto se lo giocano Brahim Diaz-Saelemaekers.Castillejo è invece da valutare visto l’affaticamento di domenica.