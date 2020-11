Calciomercato Milan, Maldini ci ripensa: clamoroso ritorno di fiamma!

Calciomercato Milan, torna di moda un grosso nome: può arrivare a gennaio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’ultima campagna acquisti è stata davvero scoppiettante e ha permesso al Milan di iniziare la stagione con soli risultati positivi e conquistare il primato in classifica. Ma nonostante questo, la rosa rossonera non è ancora completa. Sono diversi i reparti scoperti: zone del campo in cui Pioli potrebbe davvero fare fatica a trovare delle alternative in caso di necessità. Tra queste c’è anche l’attacco. Per quanto Ibrahimovic possa sembrare insostituibile, anche lui infatti avrà bisogno di rifiatare vista l’età e una stagione molto lunga e ricchissima di impegni. Maldini aveva soprattutto un nome ben preciso in mente in estate, che adesso potrebbe clamorosamente tornare di moda.

Durante la sessione di calciomercato estiva, il dt rossonero non ha mai nascosto di essere particolarmente interessato a Luka Jovic. Il giovane attaccante serbo sarebbe il colpo perfetto per il Milan: potrebbe imparare da Ibrahimovic e gradualmente cercare di prenderne il posto al centro dell’attacco. Secondo il portale specializzato Todofichajes.net, Jovic sarebbe in procinto di lasciare il Real Madrid già a gennaio e il Milan sarebbe nuovamente alla finestra. Il serbo è sempre chiuso dalla concorrenza di Karim Benzema e non ha mai trovato grande feeling con Zidane. Il tecnico dei blancos lo avrebbe addirittura bocciato, e non avrebbe nessun problema nel lasciarlo partire a gennaio.

La trattativa potrebbe non essere semplicissima, visto l'investimento fatto dal club spagnolo un anno fa, ma i rapporti tra Milan e Real sono ottimi e le soluzioni molteplici. Infatti, Jovic potrebbe anche essere lasciato andare in prestito, operazione potenzialmente perfetta per i rossoneri. In questo modo, Maldini potrebbe tentare di strappare un'opzione per il riscatto, non intaccherebbe il bilancio di questo esercizio e regalerebbe a Pioli un rinforzo preziosissimo per il reparto offensivo.