Europa League – Ecco gli arbitri delle italiane

MILANO – Domani Milan, Roma e Napoli scenderanno in campo per la seconda giornata dei gironi di Europa League. La UEFA, con un comunicato sul proprio sito, ha diramato gli arbitri del match. I primi a scendere in campo saranno i rossoneri che ospiteranno alle 18.55 lo Sparta Praga: ad arbitrare sarà il turco Halis Özkahya. Alle 21.00 invece i giallorossi all’Olimpico affronteranno il CSKA Sofia: il fischietto designato è il bielorusso Aleksei Kulbakov. Gli azzurri invece giocheranno in Spagna contro la Real Sociedad, allo stesso orario della Roma. Il match sarà diretto dall’inglese Craig Pawson.