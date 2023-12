Raiola jr: “Tutto questo casino per un rosso a Gigio dopo 400 gare da pro?”

In esclusiva al Corriere dello Sport ha parlato Enzo Raiola che ha detto: "Sono contentissimo del casino che si è creato intorno a Gigio dopo il cartellino rosso contro il Le Havre . Capisco che quando capita un evento raro, come l’apparizione della cometa di Halley , si crea clamore".

"E' stato espulso dopo 400 gare da professionista e bisogna parlarne, lo dico in senso ironico. L’ultimo rosso risaliva a quando aveva 15 anni, giocava il Viareggio . Gigio è serenissimo. Bisogna valutare stato emotivo, stress. Ha già giocato 25 partite, a volte in condizioni ambientali difficili. Ogni partita è decisiva tra Champions e Nazionale ".

