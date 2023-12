Calciomercato Milan, Furlani scatenato: sta per chiudere 6 colpi! / News

Dopo settimane di voci, indiscrezioni, news, trattative e colloqui, adesso per il Milan è arrivato il momento di affondare sul serio e chiudere per alcuni colpi di calciomercato. Il club rossonero, come sappiamo, è attivissimo su più fronti. E ora stanno arrivando novità molto importanti proprio da questo punto di vista, con Giorgio Furlani e gli altri dirigenti rossoneri che sono al lavoro per cercare di chiudere diversi affari. Anzi, in ballo ci sarebbero ben 6 colpi di mercato che il Milan sarebbe pronto a ultimare entro stretto giro di posta. Andando ancor più nello specifico, iniziamo con la carrellata di tutti gli acquisti in programma iniziando con il primo per poi scorrerli rapidamente tutti quanti uno dopo l'altro <<<