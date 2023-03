Giuffredi esce allo scoperto: “Questa l’ultima stagione di Parisi all’Empoli”

In esclusiva ai microfoni dei colleghi di Tutto Mercato Web ha parlato il noto agente Mario Giuffredi . Agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Nicolò Casale, Mario Giuffredi si è soffermato su Fabiano Parisi . Il difensore dell'Empoli era già in odore di big nello scorso mercato estivo ma restando ad Empoli ha deciso di completare il proprio percorso di crescita e ora è veramente pronto per il salto in una big.

"Parisi è pronto per una grande squadra. Questa sarà la sua ultima stagione con . Potevamo già andare via questa estate, il suo percorso nel club è finito ed è giusto che il calciatore possa ambire a qualcosa di più importante. La Juventus ? Adesso parlare di squadre è prematuro".

Ancora le sue parole

“Vedo Parisi e Casale molto simili. Casale sarà il difensore più forte dei prossimi 10 anni in Italia. Diventerà anche una colonna della nostra nazionale. E’ un giocatore fantastico che ha ancora degli ampi margini di miglioramento. Per qualità può diventare un big. Proprio come Parisi nel suo ruolo”. Ricordiamo che Parisi è un nome che piace e non poco anche al Milan in vista del prossimo mercato estivo.