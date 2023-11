L’Empoli fa un favore al Milan: Napoli sconfitto al Maradona

L'Empoli ha vinto a sorpresa al Maradona, battendo 1-0 il Napoli che quindi è rimasto 2 punti dietro al Milan in classifica prima della sosta

La squadra di Garcia quindi ha mancato il sorpasso ai rossoneri . In questo momento quindi la Juventus è al primo posto con 29 punti , davanti all' Inter , che è a quota 28 e stasera sarà impegnata contro il Frosinone .

Il Milan rimane al terzo posto con 23 punti, davanti al Napoli a quota 21 , in attesa dei risultati di Atalanta , Bologna e Fiorentina . E proprio i viola saranno il prossimo avversario dei rossoneri dopo la sosta.

