Sconcerti: “ Dybala? Essere scartato dai bianconeri è un giudizio pesante”

“Credo che abbia pesato molto l'equazione che se lo ha scartato la Juve allora c'è un motivo. O magari ha già un accordo con l'Inter e forse il mercato già lo sa e per questo non si muove. Ho impressione che ci sia la certezza che sia inutile cercarlo ". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio durante il consueto programma targato Maracanà dove ha parlato il noto giornalista Mario Sconcerti il quale si è espresso su Paulo Dybala.

“Ricordo che in un'intervista, alla domanda su chi fosse il più sottovalutato, rispose “assolutamente Christian Brocchi”. Mi stimava e sapeva che quando si girava e mi doveva chiamare in causa, avrei dato qualcosa di importante. Sapeva che non mi lamentavo quando non giocavo due-tre partite. Prima della semifinale con l'Inter venne e mi disse: "Stanno raccontando che manca manca quello e quell'altro, ma non sanno che ho te e sono tranquillo”. Lui ha vinto così tanto perché è un allenatore da grandi squadre, non so se con squadre più piccole poteva avere qualche difficoltà in più. Certamente, se fossi il presidente di una squadra importante e volessi vincere qualcosa, il primo allenatore che chiamerei è lui". Queste le sue parole.